AAAの元メンバーでタレント・モデルの伊藤千晃（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。「息子が空手の大会で、個人組手 初優勝」と書き出し、空手着姿の親子2ショットを公開した。【写真】「親子で空手、かっこいい」長男と空手着姿で笑顔を見せる元AAA・伊藤千晃伊藤は「規模は大きくないけど、“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別」と報告。ここ最近、惜しくも最後で負けてしまうことが続き、息子が自信をなくしてい