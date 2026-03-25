去年9月、山口県周南市の徳山下松港で見つかった不発弾は、先ほど、水中で爆破処理されました。現場は石油化学工場が並ぶコンビナートの一角で、午前11時8分ごろ、ごう音とともに水柱が上がりました。今後、現地の対策本部が状況を説明する予定です。