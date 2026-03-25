女優のともさかりえ（46）が24日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。長男の意外な告白に涙ぐむ場面があった。ともさかは2003年4月、23歳の時に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。04年10月に長男を出産した。08年に河原と離婚。その後、再婚・離婚を経て、22年12月に編集者男性と3度目の結婚をした。同番組では、現在21歳になるともさかの長男へアンケートを実施。「お母さんとの2人暮らしでう