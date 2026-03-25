【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２４日、各地でオープン戦最終戦が行われ、ドジャースの大谷はエンゼルス戦に先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場し、４回０／３を投げて４安打３失点１１奪三振、打者では２打数１安打だった。ロッキーズの菅野はタイガース戦に先発し、４回１／３を６安打２失点。レッドソックスの吉田はツインズ戦に３番ＤＨで出場し、二塁打と適時打を放って３打数２安打１打点だった。レギュラーシ