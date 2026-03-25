ＴＢＳ系ドラマ「未来のムスコ」が２５日、最終回を迎えた。未来に帰った颯太（天野優）が、数年後、結婚した未来（志田未来）と将生（塩野瑛久）のもとに誕生しなかった感動的な理由が明らかに。ネットでは、２歳の颯太が登場したが、５歳の颯太とのそっくりぶりが話題となった。最終回では、将生が行っている紙芝居に、１人の老人が１歳８カ月の男の子を連れてやってくる。聞けば、この赤ちゃんの両親は事故と病気ですでに他