日本航空株式会社（JAL）が25日までに公式HPを更新。人気アニメ「ラブライブ!」コラボイベント、「ニジガクメンバーと一緒に京都・大阪・神戸観光空の旅!スペシャルイベントキャストトークショー」中止を発表した。公式HPでは「3月28日に京都駅にて開催を予定しておりました『ニジガクメンバーと一緒に京都・大阪・神戸観光空の旅！スペシャルイベントキャストトークショー』につきまして、お知らせがございます」と切り