気になる若手オートレーサーをロッカーで直撃する「渚のオートにまつわるエトセトラ〜ロッカー便り〜」――。今回は２０２５年最優秀新人選手賞に選ばれた飯塚オート所属３８期の竹尾竜星選手（２７）にインタビューしてきました。昨年の夏ごろから急成長を遂げて２Ｖ。どんな１年だったのか、そして師匠への感謝の気持ちを語ってくれました。渚昨年１月のデビューから１年２か月。昨年はどんな年でしたか？竹尾実力以上