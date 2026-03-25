投げてもやっぱり怪物だった――。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日のオープン戦・エンゼルス戦（ドジャー・スタジアム）に「１番・ＤＨ兼投手」として先発出場。後続が打たれ４回４安打３失点という結果に終わったものの、打者１８人を相手に１１もの三振を奪う、圧巻の奪三振ショーを披露した。試合は０―３でドジャースが敗れた。この日奪った１２のアウトのうち、「三振以外」で打ち取ったものは初回のシャヌエル