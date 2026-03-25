【モデルプレス＝2026/03/25】歌手の倖田來未が3月24日、自身のInstagramを更新。斬新な“ヒョウ柄ヘア”を披露し、反響が寄せられている。【写真】43歳歌姫「思わず二度見」衝撃の“ヒョウ柄ヘア”◆ 倖田來未、“ヒョウ柄ヘア”ウィッグ姿披露倖田は「今回のツアーはあーでもないこーでもないが多くてですね。特にウィッグ！！」とつづり、ウィッグを被った写真を複数枚投稿。3月25日に発売される 『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY