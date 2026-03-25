【モデルプレス＝2026/03/25】音楽番組『Star Song Special Season3』（隔週木曜午後4時〜）が、3月26日16時よりPrime Video独占で初回配信スタート。初回のMCは番組初登場の松岡昌宏が務め、トークゲストとして宮舘涼太（Snow Man）が出演する。【写真】スノ宮舘涼太、主演ドラマでの400年後から来た高性能アンドロイド役ビジュ◆ACEes、オリジナル曲「Biggest Party」パフォーマンス本番組では、スペシャルなライブや、先輩アー