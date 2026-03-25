【モデルプレス＝2026/03/25】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が3月24日、自身のInstagramを更新。13歳の誕生日を迎えた長男の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「立派に成長したね」長女も写り込んだ長男の誕生日ショット◆ 市川團十郎、長男・新之助の誕生日ショット團十郎は「13歳の誕生日」とバースデーケーキの絵文字と共に写真を複数枚投稿。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が、バースデーケーキの