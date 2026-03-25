春の選抜高校野球、25日の2回戦で鹿児島の神村学園は奈良の智辯学園と対戦しました。 試合は初回から動きます。1回ウラ、神村学園は1アウト1塁2塁のチャンスに4番川崎。 ライト右へのタイムリーヒットで1点を先制します。 その後、投手戦が続く中、7回表のピンチでは、神村学園ライトの梶山が矢のようなバックホーム。同点を阻止します。 しかし8回表に犠牲フライで同点とされ、延長タイブレークに突入。