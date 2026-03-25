【モデルプレス＝2026/03/25】俳優の高橋文哉が3月24日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。誕生日プレゼントを毎年交換する俳優との交流を明かす場面があった。【写真】高橋文哉「誘いづらいランキング1位」と明かした元有名子役◆高橋文哉、誕生日プレゼントを毎年もらう俳優明かす今回の放送では、俳優・鈴木福についてトークを