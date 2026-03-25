韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年3月24日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）と、佐々木朗希投手（24）の待遇の相違に憤慨した。31日のガーディアンズ戦先発に内定大リーグ2年目となるキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打率.519、1本塁打、6打点を記録。課題の打撃で好調さをアピールするも、デーブ・ロバーツ監督（53）は、マイ