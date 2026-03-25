産地や銘柄など、種類が豊富な日本酒。飲み方を聞かれたときに、筆者がとっさに思い浮かべたのは「冷や」「燗」でしたが、じつは温度によって様々なバリエーションがあるのだとか。沢の鶴株式会社（神戸市灘区）の今野浩之さんに話を聞きました。歓送迎会や花見など、この時期は飲む機会が多くなる「日本酒」（イメージ）☆☆☆☆今野さんによると30℃から60℃まで、5℃ごとに燗の表現が変わるそう。●燗の温度とそれぞれの表