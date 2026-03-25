40代から腰痛のリスクは上がる 運動習慣で将来の腰痛予防 腰痛は、どの年代でも発症する可能性があります。若いからといって安心はできませんし、逆に高齢だから必ず発症するわけでもありません。 ただし、腰痛の原因や症状は、年代によって違いが見られます。若い人たちはスポーツでのケガや、同じ姿勢をとり続けるダメージからの発症が目立ちますが、年配になると筋肉や骨の衰えに起因する腰痛が増えてくるよ