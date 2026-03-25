豪財務相戦争継続なら豪州のインフレは今年半ばに5%到達の可能性も 豪州のチャーマーズ財務相は戦争長期化なら豪州のインフレは5%に達する可能性があると指摘。 米イラン戦争により、我が国のインフレが長期にわたって高止まりする可能性。財務省の計算では戦争が続くなら今年半ばまでに豪州のインフレは5%に達する可能性がある。戦争終結は早ければ早いほどいい。