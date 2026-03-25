東京午前のドル円は１５８円後半で動意薄。イラン戦争の停戦報道が急激に増加し、原油相場の値動きは相変わらず大きいが、イラン戦争のもとで逃避通貨としての位置づけとなっているドルに対円で目立った値動きは見られない。ドル円の午前の値幅は３０銭程度。 ユーロ円は１８４．５６円付近、ポンド円は２１３．２０円付近、豪ドル円は１１１．１６円付近まで上昇。欧州通貨やオセアニア通貨がドルに対して堅調に推