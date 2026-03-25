２５日前引けの日経平均株価は前営業日比１３６４円１７銭高の５万３６１６円４５銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１３９７万株、売買代金概算は３兆４６２５億円。値上がり銘柄数は１４７７、対して値下がり銘柄数は８４、変わらずは２３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日に続きリスク選好の地合いで日経平均は大きく上値を追う格好となった。米国とイランの停戦合意に対する思惑を背景に