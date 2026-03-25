【テレ東 3月29日（日）夜6時30分】二度見したくなるスポーツ衝撃プレーGP｜大谷翔平 プロ13年1700試合から選ぶミラクル二度見プレーランキング！ ＜番組内容＞3月29日は大谷翔平デビュー記念日！プロ13年間1700試合＆WBC全試合から選ぶ奇跡の二度見プレーランキングSP！二度見する事で新事実を発見！独占現地取材＆本人証言 日本ハムデビュー戦からエンゼルス時代、ドジャースでのワ