24日、木曽郡・木曽町三岳で起きた山林火災は発生からおよそ20時間が経った25日朝、ようやく「鎮圧」状態となりました。この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは御嶽山のふもとにある木曽町三岳の山林です。24日午後1時半前、近くの住民から「山から白い煙が見える」と消防に通報がありました。県の消防防災ヘリなどが消火活動にあたりましたが24日は、消火に至らず県は自衛隊へ災害派遣要請をしていました。25日