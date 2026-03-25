「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION Teaser 山下達郎のデビュー50周年を記念し、4月8日に発売されるアルバム「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」より、収録曲8曲のティザー映像が公開された。 公開された映像には、MV・ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん(原案キャラ:とりみき)”が3Dキャラとして登場。 当時アルバムのレコーディングが行なわれた