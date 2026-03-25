3月25日未明、高知市で住宅1棟を全焼する火事がありました。この火事で、男女3人がケガをしましたが命に別条はありませんでした。火事があったのは、高知市針木南町の住宅街です。警察や消防によりますと3月25日午前1時30分ごろ、弘瀬綾子さん（84歳）が所有する住宅から火が出ていると通報がありました。火は、木造2階建ての住宅1棟約200平方メートルを全焼したほか、隣接する住宅の外壁の一部を焼いて、約4時間半後に消し