フリーの森千晴アナが２５日までにＳＮＳを更新。特大ハンバーガーを頬張る様子を公開した。森アナは「ロケの合間に」と書き出し、淡いグレーのコート姿で大きなハンバーガーを頬張る様子を披露。「最後の晩餐（ばんさん）は特大のハンバーガー希望です♡」と、特大のハンバーガーを“最後の晩餐”に指名した。この投稿にファンからは「何をしても可愛い」「癒されます」「かわい〜い！」「美味（おい）しそう」などの