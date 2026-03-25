リバプール(イングランド)は２４日、昨季リーグ最優秀選手のエジプト代表ＦＷサラーが今季限りで退団すると発表した。チェルシーやフィオレンティーナなどを経て、１７年にローマから加入。２度のリーグ優勝や欧州ＣＬ制覇などに貢献。リバプールで４３５試合２５５得点と同リーグ歴代３位の記録した。クラブの公式は「ＦＷとリバプールは合意に達し、アンフィールドでの９年間という輝かしい章に幕を下ろすことになる」と報告