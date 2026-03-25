２３日、青島市人型ロボットデータ収集訓練場で、人型ロボットの訓練とデータ収集を行うスタッフ。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島3月25日】中国山東省青島市嶗山（ろうざん）区にある青島市人型ロボットデータ収集訓練場では日々、高品質なデータ収集作業が行われている。施設内には、スマート製造やスマートホーム、商業サービスなどさまざまなシナリオが用意され、そこで得られた動作データが人型ロボット関