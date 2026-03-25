富山市できのう用水路の中で女性の遺体が見つかり警察が身元と死因を調べています。富山南警察署によりますと、きのう午後、富山市塚原の用水路の中で女性が倒れているのが見つかり110番通報がありました。駆け付けた救急隊によりその場で死亡が確認されました。女性は年齢不詳で身長150センチくらいの中肉、緑色の上着で黒色の長ズボン、オレンジ色の長靴をはいていたということです。遺体の上半身が暗きょで隠れ足が見えた状態で