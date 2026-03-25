神村学園―智弁学園タイブレークの10回表智弁学園1死満塁、太田が決勝の中犠飛を放つ＝甲子園智弁学園2―1神村学園。智弁学園が逆転勝ち。0―1の八回に逢坂の犠飛で追い付き、タイブレークの延長十回1死満塁から太田の犠飛で1点を勝ち越した。杉本は一回に先制された後は無失点。変化球の切れは最後まで衰えず、4安打1失点で完投した。神村学園は二〜六回が無安打で加点できず、力投の龍頭を援護できなかった。十回は1死二、