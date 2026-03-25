テレビ大阪（大阪市中央区）は25日、春の番組改編会見を行い、開局45周年を記念して「制作費総額1億円」をうたい、社内外から新企画を募集すると発表した。「テレビ大阪ネクストIPプロジェクト」と題した企画で、これまでは主に社内対象だったが今回初めて、広く社外からも募集する。羽柴康晴コンテンツ戦略局編成部長は「ウチは“お金ないない”と自虐的にやっているんですが、今回は開局45周年の目玉として、ナナメ上の企画