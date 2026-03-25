スポニチの田井が23日、netkeibaTV『前走から一変！ 好調馬体チョイス』に出演。29日に行われるG?高松宮記念の出走馬の中から、馬体や状態が大きく変わってきた好走期待馬を解説した。同レースは過去に5年連続で道悪開催となり、ダート出走経験馬の優勝が続くなど、馬場が渋ればパワーが求められる舞台。さらに昨年は風の影響で先行勢が総崩れとなるなど、純粋なスピードだけでなくタフさも問われる。田井は底力に重きを置き、