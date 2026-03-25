中東情勢の悪化をめぐって、身近な食品への影響の懸念が強まっています。価格の上昇が続いてきた鶏肉でも、一段の値上がりを心配する声が広がっています。東京都内のから揚げ店では、お昼時を前に次々と鶏肉が揚げられていきます。ブラジルからの輸入鶏肉を使っていますが、世界的に需要が増える中、円安も重なって、調達するのが難しくなっているといいます。唐揚げ専門 やまだ商店 両国店・川本美和店主：本当に入ってこない。と