この春、小学校に入学する子どもたちに交通安全の願いを込めた黄色いワッペンが贈られました。贈られたのは登下校の際に身に着ける「黄色いワッペン」です。新潟市内の新一年生およそ5200人を代表して2人の子どもが受け取りました。この黄色いワッペンは新一年生の事故を防ごうと金融機関と生命保険会社が毎年贈っているもので、ことしで62回目となります。今年度、新潟市内で新一年生が巻き込まれた事故は8件あり、このうち3件は