【SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／三木優彩『黒猫フェイスの柔軟美ボディ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、昨年開催された「ミスSPA!2025」でグランプリを獲得した三木優彩さんの写真集。撮影は毎年恒例のグラン