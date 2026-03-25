粟島汽船の高速船が24日、座礁した事故について、粟島汽船は25日朝から運航再開に向け試運転を行いましたが、再開のめどはたっていません。海上保安庁によりますと、粟島汽船の高速船「awaline（アワライン）きらら」は24日、岩船港出港直後にエンジンが停止し、海底の砂に乗り上げましたが、巡視艇がえい航した後にエンジンが動いたため自力で港に戻りました。乗員乗客にケガはありませんでした。＜乗客＞「島に渡れないことの方