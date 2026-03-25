高松地方気象台はソメイヨシノの開花を発表しました。午前10時過ぎ、高松地方気象台の職員が香川県高松市の栗林公園を訪れました。 【写真を見る】高松地方気象台がソメイヨシノの開花を発表栗林公園の標本木で6輪の花が少なくとも開いている【香川】 きのう（24日）午後の時点では、標本木で3輪を確認。けさ（25日）は、あいにくの雨となりましたが、開花の基準となる5輪以上の6輪の花が少なくとも開いていることが確認されま