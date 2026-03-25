3月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、MRI検査の結果、モーゼス・ムーディーが左ヒザの膝蓋腱断裂と診断されたと発表した。 ムーディーは、24日のダラス・マーベリックス戦に出場も、延長残り58.5秒にトランジションからダンクを狙った際に誰かと接触しなかったものの左ヒザを負傷し、途中退場していた。 ムーディ