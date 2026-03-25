岡山県津山市でも、市の観光協会が鶴山公園のサクラの標本木で開花を確認しました。去年より4日早く、例年より1週間早い開花です。 【写真を見る】津山市でも桜が開花市の観光協会が鶴山公園のサクラの標本木で確認【岡山】 「津山さくらまつり」が始まる今月28日には見ごろを迎えそうだということです。