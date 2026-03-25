3月25日（現地時間24日）にレガシー・アリーナでGリーグの試合が行われ、ウィンディシティ・ブルズがバーミングハム・スクアドロンと対戦した。 シカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はウィンディシティ・ブルズに帯同するため、24日（同23日）にユナイテッド・センターで開催されたヒューストン・ロケッツ戦を欠場。スクアドロン戦のベンチに入ったが、インアクティブプレ}