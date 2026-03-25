来月（4月）から自転車の違反行為に対して「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」が導入されるのを前に、岡山県警がルールの遵守を呼びかけました。 【写真を見る】4月から自転車の違反行為に対して「青切符」導入県内25か所でいっせいに啓発活動【岡山】 「しっかりルールを守って安全運転、事故のないようにお願いします」 岡山県内の25か所で行われた啓発活動です。このうち岡山市北区の津島交差点では、警