3月28日（土）、29日（日）に開催されるホーム最終節をPRしようと、バレーボールSVリーグ女子岡山シーガルズがJR岡山駅前で街頭活動を行いました。 【写真を見る】ホーム最終節の観戦を呼びかけバレーボールSVリーグ女子岡山シーガルズが街頭活動【岡山】 「最後のホームゲームです。応援よろしくお願いします」 選手やスタッフなど約10人が観戦