ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がオープン戦最終戦で圧巻のピッチングを披露した。この活躍は韓国でも「“158kmズバン！KKKKKKKKKKK”大谷、シーズン開幕前に圧倒的ピッチング」と題した『OSEN』など、各メディアによって大きく報じられている。【写真】大谷も目撃！韓国美女「大胆始球式」の歴史大谷は3月25日（日本時間）に行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で出場し、4回を投げて4被安打、2