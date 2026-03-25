日本代表初選出のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）は、ワールドカップメンバー入りへ短い期間でのアピールを目指す。日本代表は24日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで始動した。慶応大学から2024年8月にNECナイメヘン（オランダ）にへ完全移籍した塩貝。加入2年目となった今季はエールディビジで12試合7ゴールの数字を残し、一躍ヨーロッパのスカウトの注目を集めると、今年1