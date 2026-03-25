キックオフ前に左胸のエンブレムをトントンと叩いて戦いに臨む。サンフレッチェ広島レジーナのDF藤生菜摘が仲間やサポーターの思いを胸に刻むために始めたルーティンだ。広島で3年目を迎え、チームに欠かせない存在となった左サイドバックは、エンブレムの重みを知っている。兵庫県出身の藤生は、東洋大学に在籍していた2023年8月に「JFA・WEリーグ／なでしこリーグ特別指定選手」として広島に加入し、同26日に行われた2023/24