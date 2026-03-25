現地３月31日に聖地ウェンブリーで日本代表と国際親善試合を戦うイングランド代表は23日、エベレチ・エゼ（アーセナル）とジャレル・クアンサー（レバークーゼン）が怪我のため不参加となり、代わりにハービー・バーンズ（ニューカッスル）とベン・ホワイト（アーセナル）を招集すると発表した。とりわけガナーズで10番を背負うエゼは、クリスタル・パレス時代に鎌田大地と共闘していた点も含めて、日本のファンもプレーを見る