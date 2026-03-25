名古屋グランパスに所属するDF宮大樹が完全移籍で、またMF椎橋慧也は期限付き移籍でそれぞれアビスパ福岡に加入することが決定した。25日、両クラブが発表している。現在29歳の宮はヴィッセル神戸、水戸ホーリーホック、サガン鳥栖、福岡でのプレーを経て、2025年に名古屋に加入。同年6月からは北海道コンサドーレ札幌への期限付き移籍も経験した。今年名古屋に復帰したが、明治安田J1百年構想リーグではここまで出場機会がな