2025年はNHK大河ドラマに初出演し、花魁役が話題になった小芝風花。今回はオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』で植物の精霊・ナギを演じた。「相手を信じて待つ」ことをテーマに描かれる今作では、声の出演だけでなく、歌唱シーンにも挑戦するなどマルチな才能を発揮。製作総指揮を務める西野亮廣の下で、主人公ルビッチとゴミ人間プペルの強い絆が再び描かれる。（撮影：高野広美取材・文：高