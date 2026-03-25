同じクラブに所属する日韓の有望なタレントの明暗が、くっきりと分かれているようだ。韓国メディア『エクスポーツニュース』は、「韓国最高の有望株、日本のウインガーに完全に押されたか...ヤン・ミンヒョクはスウォンジー戦メンバー外→坂元は得点」と見出しを打ち、イングランド・チャンピオンシップのコベントリーでプレーする２人の現状を報じた。同メディアが注目したのは、韓国のFWヤン・ミンヒョクと日本のMF坂元達