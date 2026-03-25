アーセナルに所属するイングランド代表FWエベレチ・エゼは、しばらく戦列を離脱することになるようだ。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在27歳のエゼは昨夏にクリスタル・パレスからアーセナルに移籍。新天地では背番号「10」を背負い、今季はここまで公式戦43試合出場で9ゴール6アシストを記録している。そんなエゼは22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝（●0−2）を負