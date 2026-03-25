HANAがお互いをiPhoneで撮り合う動画が『ELLE JAPAN』のSNSで公開され、「可愛すぎる」と話題を集めている。 【動画】お互いを和気あいあいとiPhoneで撮り合うHANA【動画】マヒナのバースデームービー ■HANAが「可愛いです～」「beautiful」とお互いをベタ褒め！ カラフルな衣装で登場したHANAの7人は、iPhone 17 Proを手に、撮影者と撮影風景をひとつの動画に収められるデュアルキャプチャ