【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、4月7日19時より最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』のリリースを記念したスペシャル番組の生配信を、公式YouTubeチャンネルにて行うことが決定した。 ■MCはグランジの遠山大輔＆はんにゃ.の金田哲 この生配信番組は、MCにグランジの遠山大輔とはんにゃ.の金田哲が出演し、櫻坂46のライブ映像作品を通して彼女たちの魅力を